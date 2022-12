Restaurant van Ben trakteert alleenstaanden op gratis maaltijd: ‘Thuis zit je alleen tegen de muren te praten’

Hoe Joël met toiletrol­len en potje pesto ouderen in beweging krijgt (en hele wereld kijkt mee)

Bewegen doet leven. Dat is het motto van Joël Kruisselbrink. Met spelletjes activeert hij ouderen met dementie of Korsakov. De bewegingsagoog is inmiddels een hit op Instagram, Facebook en TikTok. Zijn video’s zijn reeds miljoenen keren bekeken.

