Restaurant volgeboekt? Niet als je beweert de Marokkaanse premier te zijn

Een man belde naar een restaurant, vermoedelijk in Rusland, om een tafeltje te boeken voor hem en zijn familie. Toen hem verteld werd dat de zaak volgeboekt was, was hij teleurgesteld, maar hij liet het er niet bij zitten. Enkele minuten later belde hij terug en beweerde hij de 62-jarige Saadeddine Othmani, de premier van Marokko, te zijn.



Het personeel geloofde dat er een bekend persoon in hun restaurant wilde komen eten en meteen kon er wel een tafeltje geboekt worden. Aangekomen in het restaurant was het personeel er zo van overtuigd dat het echt premier Othmani was, dat ze hem zelfs vroegen om een bord te signeren. De chef-kok ging ook graag met de man op de foto.