Restaurantdode blijft raadsel, ook justitie opent onderzoek

Na het Spaanse ministerie van Volksgezondheid opent ook justitie een onderzoek naar het sterrenrestaurant RiFF in Valencia. Een vrouw van 46 overleed afgelopen zaterdag na een etentje, haar man en zoon werden ziek. De teller van het aantal gevallen van vermoedelijke voedselvergiftiging is opgelopen tot 29.

Gisteren berichtten Spaanse media nog dat er achttien andere gasten ziek waren geworden na een bezoek aan het restaurant van de Duitse chef Bernd Knöller, dat met één Michelinster is bekroond. Nu laten de autoriteiten weten dat er inmiddels bij 29 restaurantbezoekers is vastgesteld dat ze in milde vorm last hebben van diarree en overgeven, typische symptomen van voedselvergiftiging.



Het blijft vooralsnog onduidelijk wat nu precies is misgegaan bij de culinaire trekpleister, door Michelin geroemd om de hoge kwaliteit van de producten waarmee wordt gewerkt.

De 75 gasten die tussen 13 en 16 februari in het restaurant hebben gegeten, worden ondervraagd door het ministerie van Volksgezondheid. Ook zijn er monsters genomen van het eten, die in een laboratorium worden onderzocht. Op het lichaam van de 46-jarige vrouw wordt momenteel sectie verricht. Zowel het ministerie van Volksgezondheid als justitie wachten op het autopsierapport. Dat moet meer duidelijkheid geven over de doodsoorzaak en of er daadwerkelijk een link is met het diner in RiFF.

Morieljes

De vrouw werd zaterdag al tijdens het etentje ziek. De volgende ochtend overleed ze. Haar man en 12-jarige zoon voelden zich ook niet goed na afloop van de maaltijd, maar zij werden de volgende ochtend weer gezond wakker. Ook met de andere zieken gaat het weer goed. Alle ziek geworden gasten hadden het verrassingsmenu met daarin morieljes besteld. Die paddenstoel is giftig wanneer die niet goed wordt bereid.