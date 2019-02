Restaurantsite Iens gaat verder als TheFork

The Fork is de naam van het moederbedrijf van Iens, dat de site in 2015 overnam. TheFork is onderdeel van TripAdvisor Media Group.



Het Nederlandse bedrijf Iens werd in 1999 opgericht door Iens Boswijk als verzamelplaats van restaurantrecensies. Sinds de site de reserveringen als kerntaak kreeg, is sprake van een behoorlijke groei. In Nederland zijn vijfduizend restaurants aangesloten en krijgt Iens driehonderdduizend nieuwe recensies per jaar, waarmee de site marktleider is.