Revolutie in het ziekenhuis: weg met de poedertjes en zakjes, welkom verse quinoa

Het is namelijk het nieuwe menu voor patiënten in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk. Weg met de verpakte plakjes kaas en ham, de cupjes jam en boter, het doosje hagelslag en het gekookte eitje. Vanaf nu krijg je daar voor het ontbijt een vers gebakken croissantje, een gesmeerd broodje met sla en kaas van de lokale boer, vers fruit, een smoothie of yoghurt met cruesli en oké, ook een gekookt eitje. Geen plastic, allemaal vers. Weg met de zakjes en de poedertjes. In het ETZ wordt nu alleen nog maar gekookt met verse ingrediënten en veel kruiden en specerijen... op zout na.

Simpel

Eigenlijk is het heel simpel: gezond eten is goed voor je. Dat weet iedereen. Dus als er érgens gezond gegeten moet worden, is het wel in een ziekenhuis. Toch is dat de laatste plek waar je zo’n menu verwacht. Opgewarmde gekookte aardappelen, een bal gehakt, doorgekookte boontjes en een beetje jus. Dat is toch waar de gemiddelde ziekenhuiskaart in uitblinkt. En het is logisch. Elke dag eten voor honderden mensen maken is een flinke uitdaging. Het menu moet niet te ingewikkeld zijn, in grote aantallen tegelijk gemaakt worden, lang goed blijven (soms wel tot drie dagen) en mag niet te veel geld kosten. Tel daarbij op dat in het ziekenhuis het eten weinig tot geen zout mag bevatten en je hebt al snel fantasie- en smakeloze maaltijden.