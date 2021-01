Robèr Willemsen waarschuwt horeca: ‘Ga niet in op fout en snel geld’

Nu de paniek onder ondernemers toeneemt, wordt de sfeer in de achterban grimmiger, merkt Willemsen. De 49-jarige horecaondernemer zit aan een tafeltje in zijn restaurant Muller & Co in Berkel en Rodenrijs, en kijkt minzaam naar buiten, waar ondanks de nieuwe lockdown veel mensen voorbij stiefelen. Meer dan afhalen en bezorgen van maaltijden zit er voorlopig niet in voor hem en zijn collega's.