Robert en Miranda zijn ‘klaar met de frikandellen’ en beginnen restaurant in Afrika

Restaurant Dreams gaat het heten. Waarom? Heel simpel. Robert (53) en Miranda (49) Klooken uit Keijenborg gaan hun dromen achterna. De twee zetten een punt achter hun Smikkelcorner in de Hengelose Spalstraat en beginnen dit najaar hun eigen horecazaak in het Gambiaanse kustplaatsje Kololi.

Ze zijn ‘een beetje klaar met de frikandellen’. Hun nieuwe restaurant krijgt een internationale kaart. En dat op zo’n 6000 kilometer van huis, in hun vertrouwde vakantieland. Het is een jarenlang gekoesterde wens. ,,Als we in Gambia uit het vliegtuig stappen, voelen we ons daar thuis”, vertelt Robert Klooken. ,,De vriendelijke mensen daar, het klimaat, alles.”