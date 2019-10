Robert Kranenborg is culinaire coach voor topchef: ‘Ik zie aan beweging vaak talent’

In de spiegel ‘Wat mij betreft gooien ze er bij 24 Kitchen een Italiaans eten-programma uit voor een tokologi­sche show’

26 oktober In de Spiegel vertellen inwoners in de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag: Manuela Gonçalves Tavares. Kok en horeca-ondernemer in Rotterdam, over gitaarles, op krukken lopen en een eigen kookprogramma.