Robèrt schrapt waar hij een hekel aan heeft: Dat maakt het leven aangenamer

Soms is het letterlijk dringen voor de schappen en vitrines vol spelt en rogge, brioches, worstenbroodjes, croissants en gebakjes die liggen uitgestald als sieraden bij Tiffany & Co. Maar meer nog dan een winkel voor dagelijkse en luxe boodschappen blijkt Bij Robèrt in Oisterwijk een bedevaartsoord voor meisjes op leeftijd.



Ze komen uit het hele land, niet zelden gezamenlijk per touringcar. Voor een uit-gebreide lunch, een cursus chocolade 2.0 of een workshop clafoutis maken. En ze slaan massaal bakboeken en magazines in, evenals desempoeders, spatels en ander vervaarlijk keukengereedschap.