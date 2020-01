Robin maakt droom van overleden broer Rick waar: ‘Ik heb beloofd dat ik voor ons tweeën zou leven’

Koken & eten Is extra vitamine B12 slikken nu wel of niet slim? Dit moet je weten

16:38 Een tekort aan vitamine B12 zorgt voor verschillende klachten en steeds meer mensen slikken supplementen. Want: baat het niet, dan schaadt het niet. Maar nu waarschuwt het UMCG in Groningen in sommige gevallen voor een overdaad aan de vitamine. Het Dagblad van het Noorden vertelt aan de hand van vijf vragen alles wat je moet weten over B12.