Robots in de kas: aan groente van de toekomst komt geen mens te pas

Snel gaat het nog niet in San Carlos, zeg maar gerust traag. Toch heeft Brandon Alexander er alle vertrouwen in dat zijn startup Iron Ox de sleutel naar een nieuwe ontwikkeling is: een plantenkas waar geen mens meer aan te pas komt. Robots die sla, basilicum en andere groenten verbouwen en dat niet alleen goedkoper doen dan mensen, maar aan de rand van stedelijke gebieden ook zuiniger omspringen met ruimte en water. Iron Ox, zoals het bedrijf van Alexander heet, is er na een investering van zes miljoen en twee jaar sleutelen aan zelfstandig opererende robots klaar voor. Als het aan Alexander ligt, liggen de eerste door robots verbouwde groenten binnenkort op Amerikaanse borden. ,,En het zijn de lekkerste die je ooit geproefd hebt'', zegt de 33-jarige boerenzoon uit Oklahoma, die het van dronebouwer bij Google schopte tot directeur van zijn eigen bedrijf.

Sla van een week oud

De producten die Iron Ox verbouwt, moeten een stuk verser worden dan wat consumenten in Amerikaanse steden nu binnenwerken. Het gros aan groenten en fruit wordt momenteel verbouwd in de staten Californië, Arizona en Mexico, of wordt geïmporteerd uit het buitenland. Veel Amerikanen eten daarom sla die, zodra de krop in de winkel ligt, een week oud is. Dat moet in Alexanders visie anders. Het zware werk wordt gedaan door Angus, die, ondanks zijn royale omvang, behoedzaam tussen de plantenbakken door rijdt. Zijn naamloze kompaan, een robotarm voorzien van twee camera's als ogen en mechanische handen, verricht het zaaiwerk, pakt opgroeiende plantjes op en poot ze over in ruimere bakken. Een plant krijgt exact de ruimte die hij nodig heeft. Kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat zieke planten worden herkend en verwijderd voordat de kwaal zich verspreidt.

Robot houdt plant gezond

,,Het is niet alleen zo dat robots de planten efficiënter kunnen verplaatsen'', zegt medeoprichter Jon Binney tegen CNBC. ,,Ze zorgen ook dat de planten niet ziek worden.'' Waar menig arbeider niet meer te porren is voor het laagbetaalde handwerk klagen beide robots niet over het tijdrovende proces. Alleen aan het schoon knippen van de geoogste groenten komen nu nog mensen te pas, maar Alexander werkt aan een derde robot die ook die klus in toekomst kan klaren.



Veel winst denkt Alexander vooralsnog niet te gaan boeken met zijn robotisch verbouwde slablaadjes. De oogst van de 750 vierkante meter die Iron Ox in San Carlos, Californië, is nog niet verkocht. Wel is hij in onderhandeling met restaurants en supermarkten rond San Francisco, maar dat heeft nog geen deal opgeleverd. Alexander is in het begin zelfs bereid zijn groenten met verlies te verkopen.



