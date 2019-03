Robots in de keuken: ze zijn er al

,,,De robotisering gebeurt onder onze neus. We hebben het nog niet over wandelende robots die je drankjes komen brengen, maar er gebeurt al heel veel op dit gebied. Er worden testen gedaan met robots als bezorgservice. Dat zijn rijdende robots waar je eten in wordt gebracht, maar misschien volgen binnenkort wel drones. Je ziet ook bij grote ketens dat je bestellingen via tablets of computers invoert en het een aantal minuten later klaar staat. Computers vervangen mensen, waardoor minder menskracht nodig is.’’



Als voorbeeld noemt Brouwer AH to go. ,,Daar kun je nog maar bij een beperkt aantal kassa's je boodschappen afrekenen bij een werknemer. Het is heel gewoon om zelf je broodje te scannen en af te rekenen.’’