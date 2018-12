Roger zet met kerst zijn gourmetstel neer in het kleinste restaurant van het land

Koken & etenMet kerst eten twee bekende Apeldoorners in het Brugwachtershuisje in die stad. Daarmee maken ze het voor één avond het kleinste restaurant van de regio. Er is slechts plaats voor een tafel en er is geen wc.

Dat Gert Mulder wel in is voor een geintje, weet half Apeldoorn. Zo liet hij zich vier keer voor Kerstmis opsluiten in het Glazen Huisje. Morgen zit de dj opnieuw in een piepklein gebouwtje aan de Deventerstraat. Hij gaat het Brugwachtershuisje bij het kanaal in. Niet om geld in te zamelen voor het goede doel. Nee, dit keer is het voor de fun. Hij gaat er met zijn vriend Roger de Frankrijker en hun vrouwen gourmetten.



Dat ze met pannetjes en mini-slavinkjes in de weer gaan, is op zich niet zo bijzonder. Vorig jaar gebeurde dat ook met kerst. Voor herhaling vatbaar, vond het kwartet. ,,Toen we onlangs met zijn vieren bij de popquiz in café De Oude Haven waren gaf Gerda, de vrouw van Roger, aan dat het wel weer bij hun thuis zou kunnen. ‘Ho ho’, zei Roger. ‘Ik heb net alles gesausd.’ Dat ging ’m niet worden. Want bij ons kan alles, maar er wordt niet gegourmet’’, stelt Mulder. ,,Puur vanwege de stank inderdaad.”

Toilet

Dus gooiden ze die avond een balletje op bij kroegbaas René Prelle. Of ze eerste kerstdag niet in De Oude Haven konden eten. Maar hij gaf aan dat-ie al helemaal vol zat. ,,We vroegen of we dan niet in het Brugwachtershuisje konden gourmetten. René vond het prima. Op voorwaarde dat we alles zelf zouden meenemen. We mogen alleen bij hem naar binnen om naar het toilet te gaan, haha.’’

Volledig scherm Rene Prelle overhandigt de sleutel van het huisje. © Maarten Sprangh

Blijft er nog wel een probleem over. Want behalve een wc ontbeert het huisje van amper vier vierkante meter ook een raam dat open kan. Als je de gourmetset alleen maar aanzet, staat het er binnen no-time blauw. Om nog maar te zwijgen over het moment waarop je wat uienringen in je pannetje mikt. ,,Ach, ik ga er vanuit dat het redelijk weer is. Dan zetten we gewoon de deur een stukje open’’, reageert De Frankrijker nuchter.



Al merkt hij op dat ze dan wel het risico lopen dat er allerlei ongenode gasten proberen aan te schuiven. Waar ze sowieso rekening mee moeten houden zijn pottenkijkers. Want het viertal zit natuurlijk behoorlijk te kijk. De vrienden kunnen zich er niet druk om maken. Mulder is daar met zijn optredens in het Glazen Huisje inmiddels ook wel aan gewend.