Romige linzencurry met kip en spinazie

Bereidingswijze:

- Verhit in een grote koekenpan 2 eetlepels olie.

- Bak op hoog vuur de aubergineblokjes in 8 minuten goudbruin en gaar.

- Schep ze uit de pan en zet ze weg tot gebruik.

- Snijd het citroengras in de lengte tot halverwege door.

- Plet de stengel met de achterkant van een groot mes.

- Doe de linzen samen met het citroengras in een kookpan en voeg de kokosmelk toe.

- Breng aan de kook en laat 8 minuten op laag vuur koken.

- Verhit ondertussen de resterende olie in de koekenpan waar de aubergine in is gebakken.

- Fruit de ui en currypasta 3 minuten tot de ui zacht is.

- Voeg de reepjes kip toe en bak ze in 6 minuten gaar.

- Schuif de ui en de kip naar de zijkant van de pan en laat de spinazie in het lege gedeelte van de pan al omscheppend slinken.

- Verwijder het citroengras uit de pan, voeg het kipmengsel en de aubergineblokjes toe en meng door elkaar.

- Bestrooi de linzencurry met de koriander.

- Lekker om er naanbrood en zilvervliesrijst bij te eten.