Ron Blaauw schiet scholen te hulp

De samenwerking tussen school en restaurants is deze week begonnen in ROC-restaurant Rocks, maar gaat ook lopen in Elements en DinnerClub, andere leerrestaurants van het ROC.



Ron Blaauw, bekend van Ron Gastrobar, ziet het als een manier om de kwaliteit van de horeca te verbeteren. ,,Gastronomie, de service en de kwaliteit, wordt steeds belangrijker om toeristen naar de stad te trekken.’’



Voor Blaauw is het ook een terugkeer op het oude nest: bij een voorloper van het ROC begon hij zijn loopbaan. ,,Als jongen voor het eerst met de trein naar school, mijn kennismaking met de horeca. Hier is het allemaal begonnen.’’



De leerrestaurants kunnen beter en leerzamer, vinden de topkoks. Het beviel ze bijvoorbeeld maar niks dat er fritessaus van Remia werd geserveerd.

Mayonaise

Dat moet natuurlijk huisgemaakte mayonaise zijn. Het is maar een voorbeeld, maar door het eerlijke handwerk moeten de studenten het vak leren, vinden ze.



Daar komt bij dat het de horeca steeds meer moeite kost om goed personeel te vinden. Zeker voor de lange termijn maken de koks zich zorgen, zegt Dennis Kuipers, chef-kok in Vinkeles.



,,We draaien als een speer in Amsterdam, het maakt niet uit of het dinsdag is of zaterdag. Maar dat moet over tien jaar ook nog zo zijn.’’



Schreeuw om personeel

Ook volgens het ROC komt de samenwerking als geroepen. ,,De tijd is er rijp voor, werkgevers schreeuwen om goed horecapersoneel," zegt Elvire Biegel, directievoorzitter van MBO College Centrum. ,,Ik denk dat het voor deze generatie jongeren ook dé manier van opleiden is.’’



In de praktijk dus, in samenwerking met koks waar ze tegen opkijken. Het is ook de bedoeling dat die zich beschikbaar stellen voor raad en daad, aan studenten én docenten. Het imago van docenten moet beter.



Ze worden te vaak gezien als koks die failliet of overspannen zijn geraakt, kennelijk ongeschikt voor de keuken.



De samenwerking is om te beginnen aangegaan voor drie jaar en staat los van het Ron Blaauw College, een ander initiatief van Blaauw. Daarvoor worden mensen die jaren zonder werk hebben gezeten klaargestoomd voor een loopbaan als kok.



Ook dit is een antwoord op de tekorten aan horecapersoneel.

