Ron kan niet zonder barbecue: ‘Pulled pork is het ware weekend’

Buiten KokenLaat de luxe keuken even links liggen. Deze zomer ontdekken we de charme van buiten koken. Van primitief op vuur tot chic met een moderne barbecue.

Er zijn barbecueliefhebbers en er zijn grote fans, en dan heb je ook nog mensen als Ron Beenhakker (57) die zo’n beetje slapen naast de barbecue. Zijn huis staat niet meer in de buurt van de Kuip - hij komt uit Rotterdam-Zuid - maar in Overveen, waar het ook best barbecueën is. ,,Ik heb er drie in de tuin staan: een Weber, een Big Green Egg en een offset smoker.’’

Zo vaak als maar kan steekt Beenhakker een van de apparaten aan. ,,Op dit moment is dat drie, vier keer per week. Als mijn vrouw aan het werk is, maak ik groente, vlees of vis. Net waar ik zin in heb. Wil ik iets langzaam garen, zoals pulled pork, dan doe ik dat in het weekend.’’

Barbecueën op gas of elektriciteit? Dat doe je niet, vindt hij. ,,Toen we klein waren, namen mijn vriendjes en ik al een oude pan en olijfolie mee van mijn moeder en stookten we een vuurtje om aardappelen te bakken. Ik ben nog steeds een vuurtjesstoker, alleen nu met barbecues en kwaliteitsvlees. Een stoker in de hel, zoals mijn vrienden zeggen.’’

Speklapjes

Quote Vrienden vragen me of ik bij een feest kom barbecueën Ron Beenhakker Beenhakker werkte tien jaar op cruiseschepen en was verantwoordelijk voor het eten en drinken aan boord. Bij Holland Casino en Schiphol zette hij dat werk voort. ,,Horeca loopt als een rode draad door mijn leven. Barbecueën heb ik altijd leuk gevonden. Jord Althuizen, die het in Nederland naar een hoger niveau heeft getild, ken ik nog uit de tijd dat hij de hogere hotelschool deed in Scheveningen. Ik gebruik vaak recepten uit zijn boeken. Ik heb veel respect voor hem. Het was toch vaak steak en speklapjes, maar Jord heeft langzaam garen en grote stukken vlees op de kaart gezet.’’

Die liefde voor de buitenkookplek, waar voer en vuur samenkomen, leidde tot veel moois. ,,Ik heb vrienden aan een kamado geholpen, een keramische barbecue, en vrienden en buren vragen me of ik bij een verjaardag of feest kom barbecueën. Ik doe dat niet bij iedereen hoor. Ik ben geen professionele chef, maar als ik het doe dan pak ik graag uit. Ik heb wel de horecavakschool en de slagersvakschool gedaan.

De Kuip

De Big Green Egg gebruik ik het meest: vooral voor grote stukken zoals lamsbout. Of ik rook een hele zalm onder de 100 graden op de smoker, een recept van Jord. Als ik veel mensen wil bedienen pak ik vaak de Weber, daar kan meer op: hamburgers en satés.’’ Er is maar weinig dat kan tippen aan Beenhakkers liefde voor de barbecue. Behalve dan zijn liefde voor ‘de enige voetbalclub’. Als hij zou moeten kiezen: nooit meer naar de Kuip of nooit meer fikkie stoken, dan is hij even stil. ,,Daar kan ik niet tussen kiezen.”

Rons heerlijke gegrilde mediterrane groenteschotel (voor 6/8 personen)

Ingrediënten

2 aubergines

2 courgettes

2 gele paprika’s

2 rode paprika’s

1 bol knoflook

1 zakje sjalotten

1 bos/bakje kleine groene asperges

Fijngehakte verse kruiden naar keuze: koriander, munt, peterselie, tijm, rozemarijn

Grof zeezout (Maldon)

Vers gemalen peper

Vierge olijfolie van goede kwaliteit

Flesje Balsamico crème

Gedroogde Italiaanse kruiden

Aluminiumfolie

Grote platte serveerschaal

Bereiding

Bereid de barbecue met deksel en gevuld met houtskool voor op direct grillen. Houd een gedeelte apart voor indirect grillen.



Snijd de aubergines en courgettes in dunne plakken van een halve centimeter. Bestrijk de aubergines, courgettes en groene asperges met een mengsel van olijfolie en Italiaanse kruiden. Snij de kop van de bol knoflook af, doe hem samen met de gepelde hele sjalotten en een klein scheutje olijfolie in een flink stuk aluminiumfolie en maak er een pakketje van.



Gril de aubergines, courgettes en groene asperges met mooie grilstrepen aan beide kanten gaar.



Gril de rode en gele paprika’s boven de hete barbecue totdat de schil zwart geblakerd is. Wikkel de gegrilde paprika’s luchtdicht in een stuk aluminiumfolie en laat ze een minuut of tien rusten (zo komt de schil los). Haal de vellen van de paprika’s, snijd ze in dunne reepjes en bewaar ze, samen met het vocht apart.



Leg het pakketje met knoflook en sjalotten op de indirecte grillkant van de barbecue, doe het deksel dicht en laat het geheel in ongeveer 45 minuten karamelliseren. Open het pakketje en knijp de bol knoflook uit boven de uien. Snijd de mix van verse kruiden fijn.



Leg de gegrilde groenten van buiten naar binnen dakpansgewijs op elkaar. Begin met de aubergine, dan de courgette, een ring van de paprika’s en in het midden de mix van gekaramelliseerde uien en knoflook. Leg dan de gegrilde asperges er speels overeen. Bestrooi de gegrilde groenten met het grove zeezout en de verse peper. Strooi vervolgens de verse kruiden over de groenten en besprenkel het geheel genereus met olijfolie en balsamico crème.

Warm gerookte zalm met citroenpeper voor 4/6 personen (recept Jord Althuizen, Smokey Goodness, deel 1)

Ingrediënten

1 zalmzijde met huid van circa 1,4 kg

3 el fruit-peper citroen (Verstegen of Apollo)

2 citroenen in schijfjes gesneden en kort gegrild als garnering

4 takjes tijm, blaadjes gerist

2 handjes geweekte beuken, berken of eiken rooksnippers.

2 grote spatels

Bereiding (circa 1 uur)

Bereid de barbecue voor op indirect grillen tot een temperatuur van 90 graden is bereikt en smeer het rooster met een kwastje licht in met olijfolie.



Smeer de huid van de zalm eveneens licht in met olijfolie en strooi de citroen-peperkruiden royaal over de vis. Strooi de geweekte houtsnippers over de kolen en leg de zalm met de huidzijde op het rooster. Sluit het deksel en gaar de zalm in circa 1 uur op maximaal 90 graden tot hij stevig aanvoelt en de segmenten bij het indrukken met een duim loskomen. Gaar hem niet te ver door want anders wordt de zalm droog en ontstaan er witte eiwitdruppels boven op de vis.



Verwijder de zalm voorzichtig met 2 grote spatels en leg hem op een mooie houten plank. Garneer hem met de gegrilde citroenschijfjes en tijmblaadjes. Serveer met de gegrilde groenten of een zomerse salade. De overgebleven zalm kun je nog drie dagen bewaren en eventueel verwerken in een zelfgemaakte zalmsalade of rillettes.

