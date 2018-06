Ronald Giphart brengt een ode aan kok Michael die bijna zijn arm verloor

Een zomerse dag in augustus 1994. Een Engels kokkie genaamd Michael Caines rijdt over de M4 tussen Londen en Swansea. Al een paar maanden zwaait hij de scepter over het Gidleigh Park Hotel in Devon, een restaurant met een Michelinster. Er gloort een grote toekomst: Michael heeft gewerkt in Franse topkeukens, waar hij iedereen verbaasde met zijn overgave en creativiteit. Hij komt er wel, die jongen.



Na een bezoek aan de doop van zijn nichtje, zit hij - doodmoe van de lange diensten - achter het stuur, met twee familieleden slapend op de achterbank.



Hij heeft niet door dat hij zelf ook langzaam wegsukkelt. Dan raakt zijn auto in een slip, hij knalt tegen de vangrail en slaat over de kop. Na de knal ligt Michael roerloos in zijn wagen. Zijn reisgenoten zijn goddank zo goed als ongedeerd, maar hij ziet zijn hand bij zijn voet liggen.

Quote Ik realiseer­de me dat ik te druk was om dood te gaan Michael Caines

,,Ik nam dat voor kennisgeving aan’’, zegt hij er later over in een interview. ,,Mijn hand lag daar gewoon.’’



Michael probeert uit zijn auto te komen en wordt bijgestaan door een andere automobilist, toevallig een arts. Er komt een vrouw bij hem zitten die doorheeft dat hij aan het wegzakken is en met hem begint te praten.

Coma

Hij heeft op dat moment al een liter bloed verloren en dreigt in coma te raken. Michael ziet in dat zijn leven voorbij is, dat hij nooit meer zal kunnen koken, dat hij nooit de chef zal worden die hij ooit hoopte te zijn. De vrouw blijft met hem praten.



,,Waarschijnlijk heeft dat mijn leven gered’’, zegt Michael er later over. ,,Door haar te vertellen over mijn werk en familie realiseerde ik me dat ik te druk was om dood te gaan, dat er te veel mensen en dingen waren om voor te vechten.’’



En vechten doet hij. Nog geen twee weken na zijn ongeluk meldt Michael zich - tot verbijstering van zijn artsen en de mensen om hem heen - in de keuken van zijn restaurant. Zonder rechterarm, maar met een overdosis doorzettingsvermogen.

Gelauwerd

Zijn verhaal spreekt tot de verbeelding: Michael Caines groeit uit tot een van de bekendste en meest gelauwerde chefs van Engeland, misschien een nog betere dat hij ooit dacht te worden. In interviews zou hij later zeggen dat juist het verlies van zijn arm hem leerde het leven ten volle te leven.



Een wijze les voor iedereen die beide armen nog heeft.