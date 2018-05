Ronald Giphart maakt bietencarpaccio à la Jigal

Zes jaar geleden kwam er een jongeman van BNR Nieuwsradio bij me langs voor een item over ‘vergeten groenten’. Het bijzondere was dat hij - zijn naam luidde Jigal Krant - een enorme kist knollen en oerbieten bij zich had, met de vraag of we daarmee samen aan de slag konden in mijn keuken. Ik slikte. Een keuken is eh... nogal persoonlijk, qua troep en afgetrapte spullen. Ik was terughoudend, maar Jigal had een enthousiasme en overredingskracht waartegen ik niet bestand was. En zo stonden we naast elkaar te kokkerellen. Gelukkig waren de gerechtjes die we - dankzij hem - bereidden behoorlijk jofel, dus dat maakte veel goed.



Dat Jigal meer was dan een razende radioreporter bleek toen hij voor de Joodse Omroep het uitermate kijkwaardige tv-programma De Koosjere Hamvraag presenteerde, over het wondere eetgedrag van orthodoxe joden; hij legt bijvoorbeeld uit waarom druiven wel koosjer zijn, maar druifproducten dan weer niet (online terugkijktip!).