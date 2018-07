Ronald Giphart maakt bijzondere empanadas

Koken & eten Tientallen bedrijven laks bij zoektocht naar dodelijke bacterie

27 juli Het onderzoek naar de diepvriesgroenten die zijn besmet met de listeriabacterie is afgerond. In totaal is bijna 1,3 miljoen kilo van de Hongaarse fabriek van Greenyard opgespoord en uit de handel gehaald. Tientallen bedrijven waren traag met het informeren van de autoriteiten.