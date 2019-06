Ronald Giphart wil het eens met u hebben over orgaanvlees

We moeten het nog eens hebben over orgaanvlees. Een enkeling is er verzot op, de meerderheid van de mensen heeft een goed gecultiveerde weerzin tegen het eten van offal, zoals het in het Engels heet. Dat woord komt van het Nederlandse woord ‘afval’, dat in de Middeleeuwen ingeburgerd raakte bij onze overburen. Letterlijk betekent het: wat er tijdens de slacht van het beest afviel, alle schijnbaar onbruikbare organen als nieren, testikels, baarmoeder, alvleesklier, lever, ingewanden, tong, hersens, pens, maag en zwezerik.