Ronald Giphart wil wel een tosti als tatoeage

Braaibroodjies met blatjang - voor 4 personen



8 sneetjes witbrood ● 150 g geraspte kaas ● 2 tomaatjes, dun gesneden ● 1 ui, in ringen ● boter ● blatjang uit een fles (of: 2 uien, in blokjes) ● 1 scheutje olijfolie ● 1 grote teen knoflook, geperst ● 2 cm gember, fijngehakt ● 1 tl sambal badjak ● 1 tl gedroogde koriander ●2 tl mosterdzaadjes ● 1 tl chilipoeder ●1 tl kurkuma ● 200 g gedroogde abrikozen, in stukjes gesneden ● 100 g rozijnen ● 1 appel, in blokjes ● 50 g amandelsnippers ● 125 g bruine suiker ● 2 tl zout ● 100 ml wijnazijn ●



Een braaibroodjie is een tosti voor op de barcecue, die een unieke smaak krijgt door de chutney (blatjang).



Beboter het brood aan de buitenkant en beleg de binnenkant met kaas, ui, tomaat en scheutjes blatjang. Die kun je kopen of zelf maken. Leg de abrikozen en rozijnen minimaal een halfuur in een halve liter water dat net van de kook is (water bewaren). Fruit uisnippers in olijfolie, voeg knoflook, gember, sambal, koriander, mosterdzaad, chilipoeder en kurkuma toe en bak goed door. Voeg gewelde abrikozen, rozijnen, appel, amandelsnippers, suiker en zout toe. Roer goed. Giet weekwater en wijnazijn erbij, roer en laat het een halfuur tot drie kwartier inkoken (zonder deksel). De blatjang mag stevig zijn.