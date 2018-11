Ronald Gipharts midlife-crisis: ik koop te veel kookapparatuur

Mevrouw Hamersma Kookboekwinkel is de enige kookboekwinkel in ons land waar de lekkerste boeken staan en waar elke dag wordt gekookt. In haar winkel annex keuken komt iedereen langs: chef-koks, sommeliers, kookboekenfans en andere eetliefhebbers. Het is in de Amsterdamse Pijp



,,De winkel is ook mijn werkplaats’’, legt wijnkenner Harold Hamersma uit. ,,Hier komen de wijnen binnen die ik proef en hier zijn boekpresentaties, vernissages, kookcursussen en private dinners. We hebben van onze hobby ons werk gemaakt. En van ons werk onze hobby.’’