Ronald heeft een zwak voor Thaise massaman

Een tijdschrift vroeg me een selfie te maken met ‘het allerlekkerste gerecht aller tijden’. Voor een selfie is mijn selfiehaat te groot en natuurlijk is het idee onzinnig dat één gerecht het allerlekkerst zou zijn, want het ene moment zou ik vol-au-vent noemen, tien minuten later ramen (Japanse noedelsoep) en direct daarna Chinees buikspek of toch echt massaman. Massaman? Aan die laatste schotel ben ik een paar jaar verslaafd geweest en nog steeds eet ik dit Thaise gerecht regelmatig. In



Nederland is de curry niet echt doorgedrongen en dat is onbegrijpelijk.



Mijn hunkering ontstond in de jaren dat ik op tournee was met een bandje, The Hank Five voor wie het per se weten wil. Er is weinig zo lekker als toeren met wat versterkers en gitaren door het land. Of het zou massaman moeten zijn.