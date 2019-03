Rood voor je hart, oranje voor je huid: elke tomaat heeft unieke stofjes die goed voor je zijn

Tomaten bevatten afhankelijk van hun kleur meer of minder van bepaalde antioxidanten, zo laat een onderzoek van de American Society for Horticultural Science zien. Elke soort is uniek.



Zo zit de meest populaire soort, de rode tomaat, tjokvol met de krachtige antioxidant lycopeen, die is goed in het voorkomen van om hartziekten en zelfs sommige vormen van kanker. Daarnaast zou het stofje je beschermen tegen schade van de zon.



Oranje tomaten bevatten dan weer veel tocoferolen, een vorm van vitamine E. Tocoferolen zouden helpen bij huidproblemen zoals eczeem en psoriasis en uit onderzoek blijkt dat ze de kans op huidkanker kunnen verminderen. Het stofje wordt dan ook vaak in cosmetische huidproducten gebruikt.