Rösti-ovenschotel met sperziebonen

Bereidingswijze (15 minuten en vervolgens 15 minuten in de oven):

- Verwarm de oven voor op 200 °C.

- Kook de sperziebonen beetgaar in ongeveer 8 minuten.

- Snipper ondertussen een uitje en snijd de paprika in blokjes.

- Zet een pan met een beetje olie op een middelhoog vuur en bak de uitjes, paprika en spekreepjes even aan, ongeveer 4 à 5 minuten.

- Voeg de rösti toe en bak dit 3 à 4 minuten mee.

- Nog twee eetlepels crème fraîche, de gekookte sperziebonen en de kruiden toevoegen, alles goed door elkaar mengen en dan kan het de ovenschaal in.

- Strooi een handje geraspte kaas over de rosti-ovenschotel met sperziebonen en zet de ovenschaal vervolgens 15 minuten in de oven.