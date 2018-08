Rotterdamse winkel zoekt ijs-testers 'met een grote maag'

Koken & eten Geen tijd om te koken? De do's en don'ts van de magnetron

17:00 Een maaltijd opwarmen in de magnetron is zo gebeurd. Een knopje indrukken, een paar minuutjes wachten en je maaltijd is hapklaar. Maar is het schadelijk voor je gezondheid en hoe gebruik je hem het best? Wij geven antwoord.