Rowena (23) at twee jaar alleen roze koeken en kipfilet: ‘At ik iets wat niet kon, zwol alles op’

De voedingsmiddelen waar Rowena allergisch voor was, zijn voor mensen erg belangrijk. Juist daarom werd ze steeds banger. Uiteindelijk werd ze zelfs angstig voor de allergie zelf. ,,Daardoor durfde ik uiteindelijk bijna niets meer te eten”, zegt ze in een nieuw video-interview op deze site. Het Brabants Dagblad interviewde Pagie eerder al over haar bijzondere eetpatroon. Ze heeft de vrij onbekende aandoening arfid, waarbij patiënten steeds selectiever worden in wat ze eten. Het heeft er niet mee te maken dat ze niets zou lusten. ,,Ik vind het allemaal heel lekker”, vertelde ze. ,,Als ik iets eet wat niet kan, dan zwelt alles op.” ,,Mijn tong, mijn lippen, alles”, ging ze verder. ,,Dan moet je eigenlijk meteen een injectie toedienen en een ambulance bellen. Als die niet op tijd komt, nog een injectie geven. En dan maar hopen dat de ambulance op tijd is.” Ze besefte hoe precair haar situatie was. ,,Ik kan echt doodgaan aan eten.”

‘Alles’ is een groot woord, want door haar allergieën kan Pagie nog steeds heel veel niet eten. Broccoli is een van de weinige groenten die ze wel kan eten. Dat komt goed uit, want dat is haar lievelingsgroente. Maar brood of pasta eet ze nog altijd niet. ,,Ik eet noedels of rijst. Ik eet geen aardappelen en dat zal altijd wel zo blijven.”