Roze chocolade is wereldwijd een enorm succes

Het was een onmiddellijke hit vorig jaar: de roze repen van Kitkat die Nestlé uitbracht. Daarom komt het bedrijf nu met meer soorten repen, zo kondigt de producent aan. De Kitkatreep bevat gedroogde cranberry’s en nootjes. Consumenten die goede ideeën hebben om het roze spul te verwerken mogen hun ideeën inbrengen bij de ‘uitvinder’ van de chocolade: Barry Callebaut.

Aanvankelijk hield Nestlé het aanbod roze repen vorig jaar beperkt, maar er ontstond al snel een buzz rondom die vierde soort chocolade, na de melk-, de pure en de witte variant. De Kitkatrepen zijn nu in 26 markten wereldwijd verkrijgbaar, aldus Cedric Lacroix, directeur bij de voedingstak van Nestlé in Japan.



Of iets aanslaat, is meestal snel duidelijk. ,,Binnen twee dagen na lancering weten we of iets een succes zal zijn of een mislukking’’, aldus Lacroix tegen Bloomberg. ,,Binnen 48 uur weet je of het een wereldwijde hit is of een gemiddeld nieuw product.’’

Trends

Quote Aziatische consumen­ten staan extreem open voor nieuwe producten ,,Als het gaat om voeding en vooral chocolade, kwamen trends altijd uit West-Europa en Noord-Amerika, maar tegenwoordig worden de trends gemaakt in Azië, in landen zoals Japan”, zegt Lacroix. ,,Aziatische consumenten staan extreem open voor nieuwe producten en ze zijn zeer geslepen als het om sociale media gaat.’’



Het waren juist die sociale media die de populariteit van roze chocolade een boost gaven. Instagrammers, vooral vrouwelijke, deelden hun eigen roze-chocolademomenten en deelden ook die van anderen. Dit zorgde voor nieuwe golven aan liefhebber die interesse toonden in de repen. Vanaf de lancering is op Google meer dan 120 miljoen keer gezocht naar roze chocolade.

,,De waarde van de buzz die we vanaf het begin hebben gegenereerd is verbazingwekkend en heeft ons ertoe gezet om de distributie te verbreden”, aldus Lacroix vanuit Tokio. ,,Mond-tot-mondreclame zorgde voor meer reclame dan we ooit hadden kunnen investeren in advertenties.’’



Sociale media zijn belangrijk, maar dat is niet genoeg. Barry Callebaut doet nog steeds niet aan marketing in de Verenigde Staten, de grootste chocolademarkt van de wereld, omdat er nog een aanvraag ligt voor goedkeuring bij de Food and Drug Administration, de Amerikaanse tegenhanger van onze voedsel- en warenautoriteit.

Fusie

De chocoladeproducent achter de roze chocolade, Barry Callebaut, is de grootste chocoladefabrikant van de wereld. Het bedrijf is een fusie tussen de Belgische onderneming Callebaut en het Franse Cacao Barry. Het is gevestigd in Zürich. Het bedrijf hoopt nieuwe klanten te werven via een nieuwe website, meldt Bas Smit, marketingdirecteur vanuit de Zwitserse stad.



Op de site kunnen fans ideeën voor nieuwe producten aandragen. Ook zal de chocolademaker kijken of er belangstelling is voor bijvoorbeeld roze Oreo-koekjes of een roze vorm van de Galaxy-reep, aldus Smit.