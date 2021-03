Rudolph van Veen is dol op gevulde koeken

Hij bakt graag broodjes voor het gezin en vindt het prima om daar vroeg voor op te staan. Zijn favoriete restaurant is in Duitsland: Klooster Eberbach. En voor de wijnen die Rudolph van Veen drinkt, betaalt hij nooit minder dan een tientje. Het leven is te kort voor slechte wijn, is zijn motto. Dat vertelt Rudolph van Veen in het magazine van tv-zender Veronica dat net is verschenen.