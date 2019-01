Ruig chefs-duo zet boel op stelten bij kookzender 24Kitchen

Ze dragen dezelfde schorten en dezelfde zwarte mutsen. Hun armen zijn bezaaid met tatoeages en hun tongval is onmiskenbaar Rotterdam. Toch zijn Job Pattinasarany (38) en Perry de Man (32) de nieuwe chefs van kookzender 24Kitchen gemakkelijker uit elkaar te houden dan buurman en buurman: Perry is een kop groter dan Job. En Job heeft stretchoorbellen in zijn oren, Perry niet.

Job en Perry zijn de nieuwe presentatoren die antwoord geven op de belangrijkste vraag van de dag in veel huishoudens: wat eten we vandaag? Op de set van hun kookshow hebben ze veel lol. Vlak voor hun eerste interview met deze site fabriceert Job een enorm steekvlam tijdens het maken van een pastagerecht. Een camera ter waarde van 4.000 euro die boven het fornuis hangt gaat bijna in vlammen op.



,,We proberen het een beetje losjes te doen en af en toe een geintje te maken”, zegt Perry. ,,Maar de hygiëne is wel in orde. We proeven niet met onze vingers, maar met een lepeltje.”

Volledig scherm Perry (links) en Job tijdens de opname. © 24Kitchen Wie de twee mannen ziet high-fiven, huggen en geiten beseft meteen dat de koks wel bevriend moeten zijn. ,,We vullen elkaars zinnen aan", zegt Perry. Ze lachen elkaar ook uit als de ander een foutje maakt. ,,Zoals het gas dat net niet aanging. Wat mij betreft zenden we dat gewoon uit. Want dat gebeurt thuis ook”, zegt Job. Perry: ,,Ja, dat de mayonaise schift. Dan vertellen we ook hoe je dat kunt oplossen.”



Ze weten precies want ze zijn niet alleen vrienden (ze kenden elkaar van gezicht uit het uitgaansleven en ze werkten ook samen in een restaurant. Sterker nog: ze hebben samen zo'n dertig jaar horeca-ervaring: Job werkt sinds zijn vijftiende in de horeca en deed de koksopleiding en Perry werkte naast zijn studie aan de kunstacademie in restaurants. ,,Ik ben in de spoel begonnen.” Het beviel hem zo goed dat hij koos voor het leven achter de kachel.

Ze werkten samen in een restaurant in het hartje van Rotterdam. Dat ze samen óók een goed presentatieteam vormden, werd vorig jaar duidelijk. ,,Vrienden van ons hadden weleens gezegd: zet een camera op jullie werkplek en je hebt een kookshow", legt Job uit. Zo ging het ook: bij de lokale tv-zender OpenRotterdam mochten ze acht afleveringen maken. Zo ontdekte 24Kitchen de mannen.

Inspiratie en entertainment

Petra Knoth, die is aangeschoven bij het gesprek is overtuigd van de waarde van het nieuwe format. Nederlanders willen graag goed, maar ook eenvoudig en snel eten. En Job en Perry bieden iets anders, een frisse wind. ,,We horen vaak dat mensen hun repertoire willen vergroten. Op onze zender willen we inspiratie bieden en entertainment. En daar zorgen Job en Perry voor.”

Ze putten voor hun gerechten uit hun eigen kennis, ze beperken zich tot maximaal twaalf ingrediënten en ze willen - zoals Petra Knoth ook al memoreerde - inspiratie bieden. ,,We hebben ook een ‘archief’ gecreëerd met kruiden in de studio”, zegt Job. ,,Allemaal van de Kruiskade, dé multiculturele straat van Rotterdam. Daar zitten Chinese toko's, Indiaase toko's, Turkse en Marokkaanse winkels, een Nederlandse slager.”



,,Niet eens zo lang geleden wisten mensen niet wat paprika was of ketchup”, vult Perry aan. ,,Wij proberen ook te laten zien welke nieuwe producten je ook kunt gebruiken: chilivlokken of szechuanpeper.” Job: ,,En als mensen dan in een dorp wonen en ze gáán een keer naar de stad, dat ze dan een keer zo'n potje meenemen en er iets mee doen.”

Manhattan aan de Maas

Hun grote voorbeelden zijn Anthony Bourdain en Matty Matheson, maar voorlopig ze hebben naast hun werk als presentator nog gewoon werk: Perry heeft een toko en Job zoekt nog een baan als kok voor een dag of drie, vier. Dat moet gaan lukken, denkt hij, gezien de enorme groei die de horeca heeft doorgemaakt in zijn stad. ,,Het wordt wel steeds beter", vindt Perry. ,,Maar er mogen nog meer restaurants bij komen. Als ik hoor dat iemand zegt Manhattan aan de Maas dan moet ik wel lachen.”

Volledig scherm Banoffee van Job en Perry. © 24Kitchen