Ruim 40 procent duurder uit met A-merken in winkelwagentje

Wie nu een blik Unox Stevige Erwtensoep koopt, is daarvoor 30 procent meer kwijt dan vorig jaar. Een liter halfvolle melk van Campina kost 21 procent meer. Voor Blue Band voor koken, bakken en braden moet je zelfs 48 procent meer neertellen, volgens berekeningen van de Consumentenbond. Elk jaar vult de Consumentenbond een kar met 90 producten bij diverse supermarktketens van Picnic tot Dirk, van Aldi tot Albert Heijn. Een deel van die boodschappen zijn A-merken en bij een ander deel gaat het om huismerken. In deze jaarlijkse prijspeiling berekent de consumentenorganisatie het verschil tussen de bekende merken en de eigen merken van de supers. Om het zo eerlijk mogelijk te vergelijken, zijn bij Aldi en Lidl alleen de huismerken meegenomen. En als een supermarkt een gewoon huismerk had en een budgethuismerk, dan belandde het reguliere product in het mandje. In totaal werden 15 verschillende supermarktketens bezocht.

Prijsstijging

Opvallend: voor A-merken moeten we meer neertellen dan vorig jaar. Ook werd het prijsverschil tussen de bekende merken en de huismerken groter. Gemiddeld kost een kar vol A-merkproducten 177 euro, terwijl de huismerken gemiddeld 105 euro kosten. Dat verschil is meer dan 40 procent.



Dat is meer dan vorig jaar. Toen was het gemiddelde verschil nog 36 procent. De prijsstijgingen zijn deels te wijten aan de verhoging van de btw begin dit jaar van 6 procent naar 9 procent. Maar de stijgingen zijn in veel gevallen veel hoger: 20 procent is geen uitzondering, meldt de Consumentenbond.



De redenen die de supers gaven voor hun verhogingen waren onder meer duurdere grondstoffen, verbeterde kwaliteit en hogere transportkosten. Opmerkelijk is dat er nauwelijks huismerkproducten werden gevonden die sterk in prijs waren gestegen, meldt de Consumentenbond. Huismerken zijn wel minder vaak in de aanbieding dan A-merken.