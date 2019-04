‘Ruim de helft van de kinderen krijgt ongezonde drankjes mee naar school’

Een flesje mierzoete cola of een blikje suikerrijke Ice Tea mee naar school? Dat is op veel scholen not done. Toch blijkt uit onderzoek van bureau Kantar onder 3300 basisschoolleerlingen dat ruim 55 procent zoet en ongezond drinken meekrijgt.

Bij de christelijke basisschool De Ark in Zwolle is het duidelijk: zoete drankjes zijn niet welkom in de klas. ,,Daar zeggen we wat van’’, zegt juf Christa Nijland terwijl ze haar drukke groep twee in toom probeert te houden. Dat de school een oogje in het zeil houdt als het om gezond drinken gaat, vindt Nijland heel normaal. ,,Maar we overdrijven het niet. Met snoep tijdens een verjaardag doen we weer helemaal niet moeilijk. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ouders.’’



Hidde uit groep twee houdt een beker omhoog. ,,Ik heb ranja mee vandaag’’, roept hij. Naast hem zit Jorick, die hem in de rede valt. ,,Ik heb water bij me en dat is heel gezond. Ranja is niet zo gezond, wij hebben dat niet eens in huis.’’ Hidde kijkt wat verontwaardigd. ,,Maar ik krijg wel zelfgemaakte groenteranja mee. Dat is heel gezond.’’ Even later biecht hij op: ,,Ik drink ook wel ijsthee, hoor.’’

Quote Vaak is het een gewoonte en denk je er als ouder niet meer zo over na Marike Bonhof, directielid van waterbedrijf Vitens

Drie liter water per dag

Volledig scherm Mark, Julia en Jesse, leerlingen van basisschool de Ark in Zwolle. © Frans Paalman In groep zeven hebben de meeste kinderen zoet drinken bij zich, weten leerlingen Mark, Julia en Jesse. Het drietal kiest er juist bewust voor water mee te nemen. ,,Zelf drink ik drie liter water per dag’’, zegt Jesse. ,,Heel belangrijk, omdat je er sterker en gezonder van wordt.’’ Julia sluit zich daar bij aan. ,,Daar zitten tenminste geen zoete dingen als suiker in.’’ Mark drinkt zelfs alleen maar water, beweert hij. ,,Dat het nergens naar smaakt, vind ik niet erg. Van mij hoeft dat ook niet.’’

Juf Nijland ziet dat in haar klas veel water wordt gedronken. ,,Maar ook wel Fristi. Binnenkort met het paasontbijt delen we gewoon appelsap of melk uit.’’ Ze probeert de kinderen in ieder geval mee te geven dat ze zuinig moeten zijn als ze water drinken of gebruiken. ,,Dat laten wij ook zien door bijvoorbeeld een goed doel in Malawi te steunen met de bouw van waterputten. Kinderen moeten weten dat drinkwater niet overal in de wereld vanzelfsprekend voorhanden is.’’

Gewoonte

Chocomel, Fristi, water aangelengd met siroop en in een enkel geval zelfs frisdranken zoals cola: kinderen krijgen van alles mee naar school. En de meeste dingen vallen in de categorie ongezond. Uit onderzoek van bureau Kantar onder 3300 basisschoolleerlingen blijkt dat ruim 55 procent zoet en ongezond drinken mee krijgt.



Het waterbedrijf in Arnhem is opdrachtgever van het onderzoek. ,,Helaas genieten limonade en dat soort zoete drankjes nog altijd de voorkeur bij de meeste kinderen’’, zegt Marike Bonhof, directielid van waterbedrijf Vitens, actief in onder meer Overijssel, Gelderland en Flevoland. ,,Vaak is het een gewoonte en denk je er als ouder niet meer zo over na. Jammer, want kraanwater is gezond, er zitten veel natuurlijke mineralen in.’’

Enquete poll Als mijn kind geen water wil meenemen naar school, dan geef ik lekker een zoet drankje mee Ja, natuurlijk.

Nee, water is prima. Als mijn kind geen water wil meenemen naar school, dan geef ik lekker een zoet drankje mee Ja, natuurlijk. (47%)

Nee, water is prima. (53%)

In Nederland krijgt gemiddeld slechts 33 procent van de kinderen kraanwater mee naar school. Misschien dat er na de Koningsspelen van vandaag verandering in komt. Het officiële thema is ‘water drinken’: kinderen worden er vandaag op gewezen dat water drinken gezond is. Dat de jeugd best bereid is water te drinken, blijkt ook uit het onderzoek. Bijna de helft geeft aan kraanwater te willen drinken op school.

Flesje vullen

,,We zouden het kinderen zo gemakkelijk mogelijk moeten maken om water te drinken’’, zegt directielid Bonhof van waterbedrijf Vitens. ,,Toen ik vroeger zelf op de lagere school zat, moest ik mijn flesje vullen op het toilet. Dat spreekt natuurlijk niet tot de verbeelding. Beter is het een speciaal watertappunt in de school te installeren. Of simpeler: het kraantje in de klas aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door er een poster boven te hangen dat het een drinkwaterkraan is. Zo worden kinderen uitgenodigd er gebruik van te maken.’’