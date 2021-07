Rusland kaapt de naam champagne van Frankrijk

Prinses Laurentien kan niet koken? Totale onzin, zegt dochter Elo en deelt ‘mammies macaroni­scho­tel’

21 juni Een wienerschnitzel als ze een paar uur heeft geskied, daar wordt Eloïse van Oranje, ook wel bekend als ‘gravinfluencer’ echt blij van. Met frietjes erbij natuurlijk. In haar boek Learning by doing dat net is verschenen, deelt ze recepten van de gerechten die ze graag eet. Zoals de macaronischotel van haar moeder, prinses Laurentien.