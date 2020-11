Russische 'worstkoning' Vladimir in eigen sauna vermoord met kruisboog

Een restaurant openen in coronatijd: ‘Voelt als Monopoly, net begonnen en alweer terug naar start’

27 oktober Het starten van een eigen horecazaak is vaak een langgekoesterde droom. Maar alle van tevoren bedachte plannen konden in maart de prullenbak in. Eigenaren van twee Roermondse restaurants vertellen tegen De Limburger hoe het is om een restaurant te beginnen in coronatijd.