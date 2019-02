Rutger bakt: gruwelijk lekkere chocoladekoekjes

Bereidingswijze:

- Doe de boter, basterdsuiker, het vanille-extract en zout in een kom en meng tot een romig geheel.

- Meng de eidooier erdoor. Voeg vervolgens de bloem, het cacaopoeder en de baking soda toe en kneed het tot een deeg. Kneed er als laatst de gehakte chocolade door.

- Verdeel het deeg in twee rollen met een doorsnede van 3-4 centimeter. Verpak de rollen in plasticfolie en laat ze minimaal 1 uur rusten in de koelkast.

- Verwarm de oven voor op 170 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier.

- Snijd de deegrollen in plakjes van 1 centimeter dik en leg die met wat tussenruimte op de bakplaat. Bak de chocoladekoekjes in 18-23 minuten en laat ze afkoelen op een rooster.

Tip: In plaats van stukjes chocolade kun je ook 100 gram grof gehakte hazelnoten door het deeg kneden.