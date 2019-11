Rutger van den Broek wint publieksprijs kookboeken

De uitreiking van de prijs was bij Ron’s Gastrobar Indonesia Downtown in Amsterdam. Niet helemaal toevallig in deze periode van het jaar: van 8 tot en met 17 november is het Kookboekenweek. Vanja van der Leeden won vorige week het Gouden Kookboek.



Van der Leeden kreeg de volgende ochtend Ochtendshow to go op bezoek. Hoe dat verliep zie je in onderstaande video.