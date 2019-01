‘s Lands beste bakkers maken 7000 worstenbroodjes per week

Werknemers bakkerij speuren zelf naar vaste klant Hans (56) die thuis blijkt overleden

Werknemers van Bakker Bart in Middelburg waren afgelopen week zo bezorgd over een vaste klant die al dagenlang niet verscheen in de bakkerij, dat ze zelf een zoekactie op touw zetten om hem te vinden. Via hun speurpogingen trof de politie de 56-jarige man thuis aan. Hij bleek overleden en lag daar vermoedelijk al zo'n twee weken.