's Ochtends relaxt beginnen? Hier is het recept voor granola met CBD-olie

Koken met cannabis is hip, zegt tv-kok Jasper Gottlieb. Hij onderzoekt voor deze site de mogelijkheden van gerechten met CBD-olie. Die bevat geen THC, dus je kunt er niet high van worden. De olie help wel pijnklachten te verminderen, zoals rugpijn, menstruatiepijn of zenuwpijn. ,,Het is geen geneesmiddel. Het helpt je niet van je hernia af te komen, maar het helpt je wel om beter met je pijn om te gaan.” Het recept voor granola is gemakkelijk. De basis bestaat uit onder andere walnoten en havervlokken. Er gaat ook kaneel en wat zout door. En uiteraard de olie.

Bereiding

Als het goed is heb je de oven al opgewarmd tot 150 graden. Zo niet, is dit je moment.

Doe alle droge ingrediënten (behalve de rozijnen, moerbeien of andere optionele ingrediënten) bij elkaar in een kom. Meng de ingrediënten goed door elkaar.



Smelt in een kleine steelpan de cannabis-kokosolie op laag vuur. Voeg daar al roerend de siroop en het water aan toe.



Giet het gesmolten cannabis-kokosolie en siroop over de droge ingrediënten in de kom. Meng dit goed door elkaar zodat alle noten en zaden bedekt zijn met de siroop.



Bedek een bakplaat met bakpapier en strooi daar de kom op leeg. Verdeel de granola goed over de bakplaat en bak het geheel 15 tot 20 minuten op 150 graden. Houd de granola goed in de gaten, elke oven is anders.



Als de granola goud of bruinig van kleur is kan deze uit de oven worden gehaald. Laat dit dan tien minuten afkoelen.



Na tien minuten te hebben afgekoeld kun je de rozijnen, moerbeien of andere optionele ingrediënten aan de granola toevoegen.



Bewaar de granola in een afgesloten (weck-)pot.