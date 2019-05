‘s Werelds beste wijnen nu ook per glas te proeven

Nieuw Syrisch restaurant: ‘Eten is de taal van een land’

15 mei Nederland is een Syrisch restaurant rijker. Sinds een paar maanden runt Rama Fakhouri samen met haar echtgenoot Mounzer Zeidan 1000 en 1 Nacht. De twee zijn een aantal jaar geleden vanuit Syrië in Bergen op Zoom terecht gekomen. ,,Nu willen we mensen kennis laten maken met de Syrische keuken. Eten is de taal van een land”, zegt Fakhouri. ,,Door elkaars eten te proeven, begrijpen we elkaar. Zo maken we contact.”