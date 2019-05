Sabrina schreef vegetarisch kookboek voor de echte vleeseter

In de inleiding van je boek vertel je de lezer dat je recepten maar suggesties zijn, hoe bedoel je dat?

,,Het is gevaarlijk om te zeggen als schrijver van een kookboek, maar ik geloof niet in recepten. Met bakken wel hoor, dat is echt scheikundig werk, maar met recepten kun je makkelijk een handje meer of minder ergens van in doen. Dat geldt ook voor kruiden, als je niet van een kruid houdt, laat het weg. Je kan ook veel vervangen door iets vergelijkbaars. Mijn recepten zijn er om op te variëren.



Kun je een voorbeeld geven?

,,Nou, een chef die ik ken heeft een aantal keer uit mijn kookboek gekookt en stuurde dan steeds een foto. Toen zag ik dat hij mijn gerechten at met biefstuk, terwijl het een vegetarisch kookboek is. Iedereen kan er van maken wat hij of zij wil. Ik wil niet de bekendste, begaafde kookboekenauteur zijn die bij iedereen in de kast ligt. Ik wil het kookboek schrijven dat iedereen in zijn keuken heeft en helemaal onder de vlekken en het eten zit, dat je misschien hebt verbrand of uit je handen glijdt van de olie.”