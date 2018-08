Salade met peer, serranoham en hazelnootdressing

Bereidingswijze:

- Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan tot ze lichtbruin worden. Schep ze daarbij regelmatig om.

- Maal de hazelnoten daarna fijn in een hakmolentje of keukenmachine en schenk geleidelijk de olie erbij.

- Meng met de azijn en breng op smaak met peper en zout.

- Pel de sjalotten en snijd in vieren.

- Smelt boter in een koekenpan, leg de sjalotten erin en strooi de suiker erover.

- Bak circa 5 minuten op laag vuur aan beide zijden.

- Schil de peren en snijd in parten. Biologische peren kun je trouwens gewoon met schil eten als je ze eerst even schoonboent.

- Meng de sla met de hazelnootdressing op een groot bord of in een schaal en verdeel de peer, sjalot en plakjes serranoham erover.

- Serveer direct.