Samen aan het kerstdiner? ‘Ga minimaal een week van tevoren in quarantaine’

Zo gaat je kind wél groente eten: geef het goede voorbeeld en zet kleine stapjes

9 november Het is soms moeilijk om toe te geven dat gezond opvoeden niet alleen maar leuk is. Het is vaak ook een grote uitdaging. We weten bijvoorbeeld allemaal dat het beter is voor je kind om groenten en fruit te eten, maar hoe zorg je ervoor dat het ook lukt? En misschien nog wel belangrijker, dat gezond eten leuk blijft?