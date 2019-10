Saskia Noort schrijft als kluizenaar op Ibiza: Daar word je beetje raar van

Ze was destijds op vakantie, toen haar tweede thriller verscheen. ,,Ik was drie weken weg. Dat zou ik nu nooit meer doen.” Haar debuut Terug naar de kust had aardig verkocht met een paar duizend exemplaren, maar niemand had Noort kunnen voorbereiden op het eclatante succes van De Eetclub. ,,Het was in een paar dagen uitverkocht. Ik was een paar dagen in Italië toen de pleuris uitbrak; het boek was niet verkrijgbaar.”



De perikelen in een vriendengroep die een eetclub vormen spraken destijds veel mensen aan. ,,In die tijd had je Tomas Ross en Charles den Tex. Dit verhaal trok een groot vrouwelijk publiek. Ik hoorde vaak: ‘dit gaat over mij’. Misschien omdat lezers zich herkenden in de hoofdpersoon die kinderen krijgt, uit de stad verhuist en elders een nieuw leven opbouwt. Het gaat ook over mannen die erg met hun carrière bezig zijn en die voor laten gaan op hun gezin.”