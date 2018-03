Schaarste vanillestokje zorgt voor lege schappen bij de super

Was de prijs van een stokje (ongeveer 1 gram vanillekorrels) een paar jaar geleden nog 25 eurocent, nu ligt de prijs ongeveer drie keer zo hoog, zegt Kamperman. ,,Dat is de reden dat de vanille die er nog is, in de supermarkten veel duurder is. De supermarkten willen die prijs niet meer betalen.'' De vanille is online bij AH wel te koop. Twee stokjes kosten 4,49 euro. Kleinere verpakkingen (met een stokje) zijn bij andere onlinesupermarkten verkrijgbaar voor bedragen tussen de 1,59 en 1,99 euro per peul.