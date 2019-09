Scholen krijgen half miljoen ontbijtjes bezorgd

Dat maakt supermarkt Aldi vanochtend bekend. De keten mag zich drie jaar lang ‘superpartner’ noemen van het Nationaal Schoolontbijt. Dat is een jaarlijks feestje, dit jaar van 4 tot en met 8 november, om aandacht te vragen voor gezond eten voordat de lessen beginnen. In totaal krijgt een half miljoen leerlingen van basisscholen dan een gratis ontbijt. Het thema is dit jaar ‘neem tijd voor je ontbijt!’.



Voorheen werkte het Nationaal Schoolontbijt nog samen met meerdere supermarkten. De organisatie is blij om nu samen te werken met één supermarkt. ,,We wilden graag de producten leveren op school. Tot dusver moesten de scholen de pakketten ophalen en dat werd een hele klus omdat scholen groter worden”, aldus Milou Vrijhof van de stichting die het ontbijt organiseert.



De ontbijtpakketten bestaan uit diverse producten die voldoen aan de richtlijnen van de Schijf van Vijf. De aandacht voor een gezonde ochtendmaaltijd is belangrijk, stelt de stichting Nationaal Schoolontbijt. Uit de jaarlijkse monitor van 2018 blijkt dat er nog steeds kinderen zijn die niet gezond ontbijten of helemaal niets eten voordat zij naar school gaan. En een gezond ontbijt is juist belangrijke brandstof voor de dag.