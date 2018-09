Schoon huis lijkt kinderen dikker te maken

,,We ontdekten dat kleine kinderen die opgroeien in huishoudens waar reinigers minstens elke week worden gebruikt twee keer zo hoge hoeveelheid darmbacterie Lachnospiraceae hebben als ze 3 tot 4 maanden zijn'', zegt professor Anita Kozyrskyj in ScienceDaily van de Universiteit van Alberta. ,,Hun BMI (body mass index) was in hun derde levensjaar hoger dan bij de kinderen die niet waren blootgesteld aan zulke desinfecteermiddelen.''

Waspoeder

In het onderzoek werden de darmbacteriën van 757 baby's van 3 tot 4 maanden oud bekeken. Ook werden de kinderen enkele jaren later gewogen. De wetenschappers keken naar desinfecteermiddelen, waspoeder en afwasmiddelen en milieuvriendelijke versies van deze producten. Ze gebruikten verder demografische gegevens en BMI-scores van de Wereld Gezondheids Organisatie.

De sterkste link tussen overgewicht en schoonmaakmiddelen vonden de onderzoekers in desinfecteermiddelen die in allesreinigers te vinden zijn. In de huishoudens waar minder bacteriën van de soorten Haemophilus en Clostridium maar juist hogere doseringen Lachnospiraceae. Waar meer werd schoongemaakt werden meer van deze laatste bacterie gevonden in huis. De milieuvriendelijke varianten lieten de link met overgewicht niet zien. Eerder lieten studies met biggetjes zien dat er veranderingen ontstonden in de darmbacteriën als de dieren werden blootgesteld aan desinfectanten in spuitbussen.



Het lijkt er volgens de onderzoekers op dat milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen zorgen voor een gezondere omgeving voor jonge kinderen. De intrigerende ontdekkingen smeken om vervolgonderzoek, zeggen de Canadese wetenschappers. Ze willen graag weten welke mechanismen nog meer ten grondslag liggen aan het ontstaan van obesitas.