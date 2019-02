Schrik niet: dit is het aantal calorieën dat je binnenkrijgt met carnaval

De feestkledingwinkel vroeg aan 2.000 respondenten hoeveel alcohol zij nuttigen tijdens carnaval. Meer dan de helft (53 procent) drinkt meer dan vijftien alcoholische drankjes per dag en het overgrote deel van de carnavalsvierders drinkt bier. Stel je drinkt vijftien bier, hoeveel calorieën krijg je dan binnen? Een biertje van 250 ml is ongeveer 110 kcal (staat gelijk aan twee boterhammen met kaas) en dus kom je met vijftien bier uit op een totaal van 1.650 kcal. Ofwel bijna de dagelijkse benodigde hoeveelheid aan kcal voor vrouwen (2000)! Maar met alleen alcohol drinken zijn we er natuurlijk nog niet, want we willen ook nog eten. Uit het onderzoek blijkt een voorkeur voor een snelle hap, voornamelijk friet. Een portie friet (150g) bevat 450 calorieën, dus reken je totale inname per dag maar uit als je iedere dag een frietje verorbert. Een broodje shoarma (zonder saus, per 150g) is 480 calorieën en een gemiddelde halve pizza (200g) bedraagt 408 calorieën.