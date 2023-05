Schrikken in de lunchroom: Bernadet hoort ‘raar geluid’ bij het eten van haar wrap

Je wordt er niet high of stoned van, maar medicinale padden­stoel kan wel bijdragen aan genezing

Medicinale paddenstoelen zijn in opkomst. Soorten als de pruikzwam en vuurzwam zouden bij verschillende aandoeningen kunnen helpen. In hoeverre zijn deze gezondheidsvoordelen te staven? We leggen het microbioloog Johan Baars en natuurgeneeskundig therapeut Peter van Ineveld voor.