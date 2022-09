Sector komt met ‘het eerlijke verhaal’ over vlees: ‘We worden voortdurend gebasht’

Met een ferme druk op een ronde knop werd vanmiddag in Nieuwegein het startsein gegeven voor de website Nederland Vleesland. Het nieuwe platform is een initiatief van diverse grote partijen in de vleessector, zoals de koepelvereningen van de slagers, de vleesfabrikanten, de vleeswarenindustrie en de varkens- en kalverhouderij. Ze zeggen de ‘feiten en het eerlijke verhaal’ over vlees te willen vertellen. Iets dat volgens de partijen in de media en in de politiek niet altijd gebeurt.