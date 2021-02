Seinen op groen voor mosselen in wit

Op deze school krijgen leerlingen verse soep in plaats van boterham met hagelslag, maar hoe gezond is dat?

11 februari Een warme, versgemaakte kom soep; sinds deze week krijgen leerlingen van de Immanuelschool in Oudewater die eens per week geserveerd als lunch. Voor schoolleider Hanneke van der Snoek smaakt dat naar meer. Maar hoe gezond is zo’n kop soep eigenlijk? Diëtist Katinka de Nennie zet er een kanttekening bij.